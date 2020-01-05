HABER
  4. Otomobil 40 metreden uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil 40 metreden uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 22:49 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta içerisinde gençlerin bulunduğu otomobil karlı yolda 40 metreden uçuruma yuvarlandı.

Zonguldak’ta içerisinde gençlerin bulunduğu otomobil karlı yolda 40 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada üniversite öğrencisi Ayşe Taşkara hayatını kaybetti. Araçta bulunan üç genç yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Elvanpazarcık beldesi 12. kilometrede yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 67 AC 719 plakalı otomobil, yolun da karlı olması sebebiyle kontrolden çıktı. Virajı alamayan otomobil 40 metreden uçuruma yuvarlandı. Ormanlık alanda ağaçların yakınında durabilen araçta bulunan 3 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Oğuzhan D. (23), Emre Y. (23), Hasancan A. (22) olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından halatlar yardımıyla yukarıya çıkartıldı. Olay yerinde yaşamını yitiren Ayşe Kadriye Taşkara’nın cansız bedeni de ambulansa konularak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emre Y. BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne, diğer iki yaralı ise Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ayşe Kadriye Taşkara’nın Sağlık Uygulama MYO Patoloji Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldıMahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldı
Yaşlı çifti karbon monoksit zehirlenmesi ayırdıYaşlı çifti karbon monoksit zehirlenmesi ayırdı
ABD’de otoyol kazası: 5 ölü, 60 yaralıABD’de otoyol kazası: 5 ölü, 60 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

İran'dan Trump'a çağrı!

İran'dan Trump'a çağrı!

Nasrallah'tan ABD'ye tehdit

Nasrallah'tan ABD'ye tehdit

Çıldırtan paylaşımda Hakan Şükür detayı

Çıldırtan paylaşımda Hakan Şükür detayı

Irak parlamentosu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Irak parlamentosu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Önce ambulansa çarptı, çaldığı TIR ile yeniden kaza yaptı

Önce ambulansa çarptı, çaldığı TIR ile yeniden kaza yaptı

9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı

9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı!

FSM Köprüsü çıkışında otomobil yandı

FSM Köprüsü çıkışında otomobil alev alev yandı

Üniversite öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi! Yürek yakan mesajlar...

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Kocanı elinden aldım' şeklinde mesajlar atıyordu

Eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

42 yıl hapse mahkum olmuştu! 10 yıldır aranıyordu, özel ekip yakaladı

10 yıldır aranıyordu, özel ekip yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.