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Otomobil 50 metreden dereye uçtu: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 18:09 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yaklaşık 50 metreden dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil 50 metreden dereye uçtu: 3 yaralı

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yaklaşık 50 metreden dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Kartepe Ahmediye Mahallesi yolunda meydana geldi. Aslan Demir yönetimindeki 34 AGF 519 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metreden dereye uçtu. Kazada sürücü Aslan Demir, Duygu Doğan ve Ümit Yalçın yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iş makineleriyle olay yerine ulaştıktan sonra müdahalede bulundu. Yaralılar yol kenarında bekletilen ambulanslara taşınarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil 50 metreden dereye uçtu: 3 yaralıOtomobil 50 metreden dereye uçtu: 3 yaralıOtomobil 50 metreden dereye uçtu: 3 yaralıOtomobil 50 metreden dereye uçtu: 3 yaralı

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