HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil 6 metre yükseklikten uçtu: 5 yaralı

Otomobil 6 metre yükseklikten uçtu: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 20:00 | Son Güncelleme

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak 6 metre yükseklikten aşağı uçtu, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi.

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak 6 metre yükseklikten aşağı uçtu, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 23 EC 563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak 6 metre yükseklikten aşağı uçtu. Kazada otomobilde bulunan 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar otomobilin içinden çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Romantik anlar! Baş başa kaldılar Romantik anlar! Baş başa kaldılar
Japon uzmanlardan çarpıcı araştırma: Koronavirüse karşı etkisizJapon uzmanlardan çarpıcı araştırma: Koronavirüse karşı etkisiz
2020 Ortaokullar ne zaman açılacak?2020 Ortaokullar ne zaman açılacak?
1/
En Çok Okunan Haberler
Gülay Uygun'un ölümüyle flaş açıklama
Gülay Uygun'un ölümüyle flaş açıklama
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
Değişimi ortaya çıktı! Eski halini görenler inanamadı!
Değişimi ortaya çıktı! Eski halini görenler inanamadı!
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu!
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu!
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Diğer Haberler
Rusya’dan Avrupa Birliği’ne yaptırım misillemesi
Rusya’dan Avrupa Birliği’ne yaptırım misillemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Erdoğan'dan kritik Doğu Akdeniz görüşmesi
Belediye Başkanı 'magandalıkla' suçlanmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Başkan 'magandalıkla' suçlanmıştı! Görüntüler ortaya çıktı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev BM Genel Kurulu'na ilk kez Özbekçe hitap etti
Mirziyoyev BM Genel Kurulu'na ilk kez Özbekçe hitap etti:
Taksim'de genç kadını takip ederek taciz etmişti! Şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi
Taksim'de genç kadını takip ederek taciz etmişti! Yeni gelişme
Feci kaza! Otomobil 6 metre yükseklikten uçtu: 5 yaralı
Feci kaza! 6 metreden uçtu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.