Otomobil 6 metre yükseklikten uçtu: 5 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak 6 metre yükseklikten aşağı uçtu, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 23 EC 563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak 6 metre yükseklikten aşağı uçtu. Kazada otomobilde bulunan 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar otomobilin içinden çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.

