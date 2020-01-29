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Otomobil 6 metreden sitenin bahçesine düştü: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 16:18 | Son Güncelleme

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin 6 metre yükseklikten sitenin bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, ilçe merkezinde bulunan istasyon kavşağında meydana geldi.

Otomobil 6 metreden sitenin bahçesine düştü: 1 yaralı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin 6 metre yükseklikten sitenin bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçe merkezinde bulunan istasyon kavşağında meydana geldi. Can Ahmet Uğur yönetimindeki 78 SH 723 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 6 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü. Kazada ters dönen araçta bulunan sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı

Otomobil 6 metreden sitenin bahçesine düştü: 1 yaralı

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