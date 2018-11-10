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Otomobil 70 metrelik şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 18:06 | Son Güncelleme

TRABZON’un Tonya ilçesi Erikbeli Yaylası’nda kontrolden çıkan otomobil 70 metrelik şarampole yuvarlandı.

Otomobil 70 metrelik şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Tonya ilçesi Erikbeli Yaylası’nda kontrolden çıkan otomobil 70 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Erikbeli Yaylası’nda meydana geldi. Yılmaz Albakan idaresindeki 61 NJ 652 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan sürücü Yılmaz Albakan, eşi Aynur Albakan, kızı Gülhanım Albakan, oğlu Abdullah Albakan ve yeğeni Hakan Altop yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trabzon’da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralılardan, Aynur Albakan ve kızı Gülhanım Albakan’ın sağlık durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Kazada hurdaya dönen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil 70 metrelik şarampole yuvarlandı: 5 yaralıOtomobil 70 metrelik şarampole yuvarlandı: 5 yaralıOtomobil 70 metrelik şarampole yuvarlandı: 5 yaralıOtomobil 70 metrelik şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

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