Otomobil 80 metrelik uçuruma yuvarlandı, sürücü kurtarıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kontrolden çıkan otomobil uçurumdan 80 metre aşağı yuvarlandı. Yaralı sürücü Harun Taner'in araması sonucu kaza yerini bulan ekipler, sürücüyü halatla çekerek yukarı çıkardı. Kaza, saaat 08.30 sıralarında D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Harun Taner yönetimindeki 06 BB 9523 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazada 80 metre aşağıda durabilen otomobilin sürücüsü Harun Taner yaralandı. Kazayı kimsenin görmemesi nedeniyle kendisine yardım gelmediğini fark eden sürücü durumu yakınlarına telefonla anlattı. Bölgeye 112 Acil, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün tarifi sonucu kazanın yaşandığı yer bulundu. Ekipler halatlarla sedyeye bağladıkları Harun Taner'i yukarıya çekerek kurtardı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

