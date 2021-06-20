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  4. Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

20.06.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’un Çamoluk ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlanan otomobildeki Saadet Meyrilli (68) ve Ekrem Safi (84) hayatını kaybetti, 1’i çocuk, 2 kişi de yaralandı.

Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Çakılkaya köyü, Akpınar Yaylası yolunda meydana geldi. Yaylaya giden Mehmet Meyrilli (71) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 90 metrelik uçuruma yuvarlandı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

Kazada, taklalar atan araçtan fırlayan Saadet Meyrilli ve Ekrem Safi, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Mehmet Meyrilli ile Eren Meyrilli (14) de ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Alucra Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hurdaya dönen otomobil, bulunduğu uçurumdan çekiciyle çıkarıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Giresun
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