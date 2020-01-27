HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil ağaç ile direk arasına sıkıştı: 2 yaralı

Otomobil ağaç ile direk arasına sıkıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 13:17 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de bir otomobilin ağaç ile aydınlatma direğinin arasına sıkışması sonucunda 2 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale merkez Şirinevler Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kırıkkale’de bir otomobilin ağaç ile aydınlatma direğinin arasına sıkışması sonucunda 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale merkez Şirinevler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö. idaresindeki 71 DC 712 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ile ağacın arasına sıkıştı. Kazada yaralanan sürücü T.Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan O.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çınar’da işkence edilerek öldürülen çocukÇınar’da işkence edilerek öldürülen çocuk
Ülkü Ocakları deprem bölgesindeÜlkü Ocakları deprem bölgesinde
Sinüzit ağrılarına doğal çözümlerSinüzit ağrılarına doğal çözümler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hırsız kadınlar 'dileniyoruz' dedi ama polisi kandıramadılar

'Dilenciyiz' dediler ama aslında yaptıkları şey...

Son dakika! Reina saldırısında istenen ceza belli oldu

Reina saldırısında istenen ceza belli oldu

Son dakika! İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem

Ankara'da onlarca hasta ölümden dönmüş! Skandalı özel ekip ortaya çıkardı

Onlarca hasta ölümden dönmüş! Skandalı özel ekip ortaya çıkardı

Deprem şakasına para cezası

Deprem şakasına para cezası

Depremlerle ilgili çok konuşulacak iddia: 30 gün öncesinden tahmin

Çok konuşulacak 'deprem' iddiası: 30 gün öncesinden tahmin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.