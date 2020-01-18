Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kaygan zeminde yoldan çıkan otomobilin, ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Hasan Erdem idaresindeki 34 HJ 825 plakalı otomobil, kayganlaşan zeminde yoldan çıktı.

Şarampole uçan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Yaralanan sürücü Erdem, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.



