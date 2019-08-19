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Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 09:59 | Son Güncelleme

UŞAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Kayan (38), yönetimindeki 33 EFA 65 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Murat Hartan (27) ve Ahmet Gezer'in(22) olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi.
Ağır yaralanan sürücü Hasan Kayan ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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