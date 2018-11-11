Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Adana'nın Çukurova ilçesinde otomobilin palmiye ağacına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ferit Yıldırım'ın kullandığı 01 SZ 399 plakalı otomobil, Kabasakal Mezarlığı kavşağında refüjdeki palmiye ağacına çarptı.
Yaralanarak otomobil içerisinde sıkışan sürücü Yıldırım ve eşi Saniye Yıldırım, CAN-KUR ekipleri yardımıyla araçtan çıkarıldı.
İlk tedavileri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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