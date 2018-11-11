HABER

Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 22:55 | Son Güncelleme

Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Adana'nın Çukurova ilçesinde otomobilin palmiye ağacına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ferit Yıldırım'ın kullandığı 01 SZ 399 plakalı otomobil, Kabasakal Mezarlığı kavşağında refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

Yaralanarak otomobil içerisinde sıkışan sürücü Yıldırım ve eşi Saniye Yıldırım, CAN-KUR ekipleri yardımıyla araçtan çıkarıldı.

İlk tedavileri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şarj sıkıntısı mı çekiyorsunuz? İşte size en uygun telefon...Şarj sıkıntısı mı çekiyorsunuz? İşte size en uygun telefon...
Atatürk'e hakaret etmişti! İfadesi ortaya çıktıAtatürk'e hakaret etmişti! İfadesi ortaya çıktı
TBMM Başkanı Yıldırım Üsküdar'da Nevmekan Sahil'i ziyaret ettiTBMM Başkanı Yıldırım Üsküdar'da Nevmekan Sahil'i ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Çukurova Kabasakal

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Yıldız Tilbe o polisi görünce şaşırdı

Yıldız Tilbe o polisi görünce şaşırdı

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk'e hakaret etmişti! İfadesi ortaya çıktı

Atatürk'e hakaret etmişti! İfadesi ortaya çıktı

Ankara Kızılay metro durağında intihar!

Ankara Kızılay metro durağında intihar!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Şanlıurfa'da Suriyeli mitingi! Binlerce kişi...

Şanlıurfa'da Suriyeli mitingi! Binlerce kişi...

İstanbul'da takside taciz skandalında flaş gelişme!

İstanbul'da takside taciz skandalında flaş gelişme!

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.