Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Mevlüt Can Memiş (20) ile yanındaki Umut Sarp (21) yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Çeltikçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İnegöl yönüne giden Mevlüt Can Memiş yönetimindeki 16 UF 613 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Memiş ile otomobilde bulunan Umut Sarp yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Palu ailesi soruşturmasında yeni gelişme!
Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu
Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız
'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı!
Bedava yemek kuponu dağıtımında iki yaşlı kadın ezilerek öldü
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum