Otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı 

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarpmas ısonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde kırsal Süpürtü Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Güven (22) yönetimindeki 16 F 2497 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Güven ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Güven (50) ve Halil Güven (48) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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