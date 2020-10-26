HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil ağaca çarptı, yaralı araçta sıkıştı

Otomobil ağaca çarptı, yaralı araçta sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 21:53 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Konya karayolu çıkışı Galericiler Sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.O.Y. (19) idaresindeki 06 KRL 76 plakalı BMW marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktıktan sonra ağaca vurarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki M.A. (19) yaralanırken, M.A. araç içerisinde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı genç, kaza kırım ekibi tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı' 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı'
Nazilli'de Bizans dönemine ait yerleşim yerleri keşfedildiNazilli'de Bizans dönemine ait yerleşim yerleri keşfedildi
KPSS açıklandı, işte sonuç öğrenme ekranı!KPSS açıklandı, işte sonuç öğrenme ekranı!
1/
En Çok Okunan Haberler
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Kamu bankalarından yeni kredi paketi
Kamu bankalarından yeni kredi paketi
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Diğer Haberler
Nazilli'de Bizans dönemine ait yerleşim yerleri keşfedildi
Nazilli'de Bizans dönemine ait yerleşim yerleri keşfedildi
Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde korkutan patlama! Ekipler alarma geçti
Hatay'da patlama! Vali'den açıklama
Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle vurup, başında bekledi
Pompalı tüfekle vurup, başında bekledi
Mersin'de lastik botta 22 göçmen yakalandı
Mersin'de lastik botta 22 göçmen yakalandı
Çin’de kaybolan köpek, sahiplerine dönmek için 60 kilometre yürüdü
Sahiplerine dönmek için 60 kilometre yürüdü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü
Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.