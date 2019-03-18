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Otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 01:38 | Son Güncelleme

Otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin, akaryakıt istasyonuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.G. idaresindeki 35 AF 6673 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi Balatçık Mezarlığı yakınlarında kontrolden çıkarak önce kaldırma, ardından takla atarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna çarptı.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan E.Ö. araçta sıkıştı.

Sıkıştığı yerden AKS 110 ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt istasyonu Kaza otomobil

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