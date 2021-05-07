Otomobil alacaklar dikkat! Sedanın tahtını sallıyor

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle-Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor.

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafında da sıklıkla tercih ediliyor. Motor gücü ve performansı yüksek olan bu gövde tipinin, modele göre farklılık göstermekle birlikte yakıt tüketimi de yüksek seviyelerde olabiliyor.

SUV araçların, şehir içinde kullanımı da giderek bir trend haline geldi. Özellikle yüksek otomobil severlerin gözdesi olan SUV'lar, kadın sürücüler tarafından da daha fazla tercih edilmeye başlandı.

SEDAN İLE SUV ARASINDAKİ MAKAS DARALIYOR

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek elektrikli otomobilin ilk piyasaya sürülecek segment modeli olan SUV, Türkiye otomobil pazarında da ağırlığı artmaya devam ediyor. Söz konusu durum satışlara da yansırken, sedan gövde tipi ile SUV gövde tipi arasındaki farkın giderek azaldığı görülüyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlenen verilere göre, Türkiye otomobil pazarında ocak-nisan döneminde gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,9 pay ve 83 bin 708 satışla yine sedan otomobiller oldu.