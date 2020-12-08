Otomobil alacaklara büyük müjde... Sıfır arabaların faizleri sıfırlandı! İşte sıfır faizli araçlar listesi!

Sıfır arabalar için son dakika faiz sıfırlama haberi geldi. Binlerce vatandaşın beklediği sıfır otomobillerde sunulan kredilerin faizinin sıfırlanması haberi gündeme bomba gibi düştü. 2020 yılında araç piyasasında yaşanan yüksek fiyat hareketliliği vatandaşları uygun fiyatlı araç bulmaya yönlendirdi. Bazı firmalar ise yılın son günlerine yakın kampanyaları birbiri ardına sıraladı. Peki hangi sıfır arabaların faizleri sıfırlandı? İşte kredi kampanyasındaki faizleri sıfırlayan o markalar ve modelleri...

OTOMOBİL ALACAKLARA BÜYÜK MÜJDE! FAİZLER SIFIRLANDI!

Otomotiv sektörüne bomba gibi düşen, sıfır araçların kredi faiz oranlarının sıfırlanmasının ardından vatandaşlar hangi markaların kredi faiz oranları silindi sorusuna cevap aramaya başladı. Pandemi bütün otomotiv sektörünü derinden etkilemişti. Durma noktasına gelen piyasalara can suyu gecikmedi. Markalar otomobil alacaklara büyük müjde verdi. Akabinde ise sıfır otomobildeki faizler sıfırlandı! İşte faizleri sıfırlanan arabaların listesi!

SEAT ATECA

Seat Ateca / 100 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz