Otomobil alacaklara büyük müjde... Sıfır arabaların faizleri sıfırlandı! İşte sıfır faizli araçlar listesi!

Sıfır arabalar için son dakika faiz sıfırlama haberi geldi. Binlerce vatandaşın beklediği sıfır otomobillerde sunulan kredilerin faizinin sıfırlanması haberi gündeme bomba gibi düştü. 2020 yılında araç piyasasında yaşanan yüksek fiyat hareketliliği vatandaşları uygun fiyatlı araç bulmaya yönlendirdi. Bazı firmalar ise yılın son günlerine yakın kampanyaları birbiri ardına sıraladı. Peki hangi sıfır arabaların faizleri sıfırlandı? İşte kredi kampanyasındaki faizleri sıfırlayan o markalar ve modelleri...
Otomotiv sektörüne bomba gibi düşen, sıfır araçların kredi faiz oranlarının sıfırlanmasının ardından vatandaşlar hangi markaların kredi faiz oranları silindi sorusuna cevap aramaya başladı. Pandemi bütün otomotiv sektörünü derinden etkilemişti. Durma noktasına gelen piyasalara can suyu gecikmedi. Markalar otomobil alacaklara büyük müjde verdi. Akabinde ise sıfır otomobildeki faizler sıfırlandı! İşte faizleri sıfırlanan arabaların listesi!
Seat Ateca / 100 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz
BMW 3 serisi / 300 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz
BMW 2 Gran Coupe / 250 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz.
Audi Q2 / 100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz
Audi A3 Sedan / 100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz.
Berlingo Kombi modelinde 60.000 TL 18 Ay 0% faiz kampanyası veya 4.000 TL nakit indirim desteği bulunmakta.
Ford Focus model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 75.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faiz
Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faiz
Bu aya özel, Yeni MINI Countryman ALL4 150.000 TL kredi kullanımına 12 ay vade ile %0 faiz avantajı ve 10.000 TL takas desteği
MINI 5 Kapı 100.000 TL kredi kullanımına 12 ay vade ile %0 faiz avantajı veya Orijinal MINI Kış jant-lastik seti hediyesiyle Borusan Otomotiv MINI Yetkili Satıcılarında. Üstelik 10.000 TL takas desteği fırsatı
PEUGEOT 508 210. yıla özel 120.000 TL için yüzde 0 faiz veya şimdi alın baharda ödemeye başlayın.
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