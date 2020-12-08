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Otomobil alacaklara büyük müjde... Sıfır arabaların faizleri sıfırlandı! İşte sıfır faizli araçlar listesi!

08.12.2020 15:11 | Son Güncelleme:
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Otomobil alacaklara büyük müjde... Sıfır arabaların faizleri sıfırlandı! İşte sıfır faizli araçlar listesi!

Pandemi bütün otomotiv sektörünü derinden etkilemişti. Durma noktasına gelen piyasalara can suyu gecikmedi. Markalar otomobil alacaklara büyük müjde verdi. Akabinde ise sıfır otomobildeki faizler sıfırlandı! İşte faizleri sıfırlanan arabaların listesi!

Sıfır arabalar için son dakika faiz sıfırlama haberi geldi. Binlerce vatandaşın beklediği sıfır otomobillerde sunulan kredilerin faizinin sıfırlanması haberi gündeme bomba gibi düştü. 2020 yılında araç piyasasında yaşanan yüksek fiyat hareketliliği vatandaşları uygun fiyatlı araç bulmaya yönlendirdi. Bazı firmalar ise yılın son günlerine yakın kampanyaları birbiri ardına sıraladı. Peki hangi sıfır arabaların faizleri sıfırlandı? İşte kredi kampanyasındaki faizleri sıfırlayan o markalar ve modelleri...

OTOMOBİL ALACAKLARA BÜYÜK MÜJDE! FAİZLER SIFIRLANDI!

Otomotiv sektörüne bomba gibi düşen, sıfır araçların kredi faiz oranlarının sıfırlanmasının ardından vatandaşlar hangi markaların kredi faiz oranları silindi sorusuna cevap aramaya başladı. Pandemi bütün otomotiv sektörünü derinden etkilemişti. Durma noktasına gelen piyasalara can suyu gecikmedi. Markalar otomobil alacaklara büyük müjde verdi. Akabinde ise sıfır otomobildeki faizler sıfırlandı! İşte faizleri sıfırlanan arabaların listesi!

Seat Ateca

SEAT ATECA

Seat Ateca / 100 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz

bmw 3 serisi

BMW 3 SERİSİ

BMW 3 serisi / 300 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz

BMW 2 serisi grancoupe

BMW 2 SERİSİ GRAN COUPE

BMW 2 Gran Coupe / 250 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz.

audi q2

AUDI Q2

Audi Q2 / 100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz

Audi A3 sedan

AUDI A3 SEDAN

Audi A3 Sedan / 100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz.

Citroen berlingo

CITROEN BERLINGO

Berlingo Kombi modelinde 60.000 TL 18 Ay 0% faiz kampanyası veya 4.000 TL nakit indirim desteği bulunmakta.

Ford Focus

FORD FOCUS

Ford Focus model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 75.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faiz

Ford-Kuga

YENİ FORD KUGA

Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faiz

MINI Cooper

YENİ MINI COUNTRYMAN ALL4

Bu aya özel, Yeni MINI Countryman ALL4 150.000 TL kredi kullanımına 12 ay vade ile %0 faiz avantajı ve 10.000 TL takas desteği

MINI Cooper-s

YENİ MINI 5 KAPI

MINI 5 Kapı 100.000 TL kredi kullanımına 12 ay vade ile %0 faiz avantajı veya Orijinal MINI Kış jant-lastik seti hediyesiyle Borusan Otomotiv MINI Yetkili Satıcılarında. Üstelik 10.000 TL takas desteği fırsatı

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PEUGEOT 508

PEUGEOT 508 210. yıla özel 120.000 TL için yüzde 0 faiz veya şimdi alın baharda ödemeye başlayın.

peugeot 2008

PEUGEOT 2008

YENİ PEUGEOT SUV 2008 210. yıla özel 229.500 TL'den başlayan fiyatlar ve yüzde 0 faiz veya şimdi alın baharda ödemeye başlayın.

peugeot 3008

PEUGEOT 3008

Yeni PEUGEOT SUV 3008 210. yıla özel 100.000 TL için yüzde 0 faiz veya şimdi alın baharda ödemeye başlayın.

yeni volkswagen tiguan

YENİ VOLKSWAGEN TIGUAN

Yeni Tiguan yüzde 0 faiz kampanyası 31 Aralık'a kadar geçerli 100.000 TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz fırsatı

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