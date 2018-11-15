HABER

Otomobil alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 18:40 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in  Erdek ilçesinde Hasan Ocak yönetimindeki 10 E 2735 plakalı otomobil aniden alev aldı.

Otomobil alev alev yandı

Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir) (DHA)- BALIKESİR’in Erdek ilçesinde Hasan Ocak yönetimindeki 10 E 2735 plakalı otomobil aniden alev aldı. Sürücü ve eşi, inip uzaklaşırken otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, öğleden sonra Yalı Mahallesi, Ihlamur Sokak’ta meydana geldi. Hasan Ocak yönetimindeki 10 E 2735 plakalı otomobil, iddiaya göre motor bölümünden alev aldı. Alevleri gören sürücü ve yanında bulunan eşi araçtan inerek hızla uzaklaştı. Alevler kısa sürede büyüdü ve otomobil alev topuna döndü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erdek itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araçtan geriye demir yığını kaldı. Vatandaşların paniğe kapılmasına neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF

Otomobil alev alev yandıOtomobil alev alev yandı

5 kardeş lüks markaların benzerini yapıyor! İşte fiyatı5 kardeş lüks markaların benzerini yapıyor! İşte fiyatı
Çavuşoğlu: Kaşıkçı'nın cesedinin parçalanması için cihazlar getirilmiş (2)Çavuşoğlu: Kaşıkçı'nın cesedinin parçalanması için cihazlar getirilmiş (2)
Muharrem İnce: 259 bin üyenin önüne sandık konulmalı (2)Muharrem İnce: 259 bin üyenin önüne sandık konulmalı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Türkiye'nin konuştuğu milletvekilinden flaş sözler

Türkiye'nin konuştuğu milletvekilinden flaş sözler

Antalya'da Atatürk heykeline sprey boyalı saldırı

Antalya'da Atatürk heykeline sprey boyalı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.