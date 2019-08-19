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Otomobil alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 14:55 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen olayda, park halindeki otomobil alev alev yandı.Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Devlet Hastanesi yakınlarında park halinde bulunan 43 RR 739 plakalı otomobil, araç sahibinin çalıştırmaya çalıştığı esnada bir anda alev aldı.

Otomobil alev alev yandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen olayda, park halindeki otomobil alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Devlet Hastanesi yakınlarında park halinde bulunan 43 RR 739 plakalı otomobil, araç sahibinin çalıştırmaya çalıştığı esnada bir anda alev aldı. Durumun hemen haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale edilerek daha fazla büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrasında otomobilin motor kısmı tamamen yanarken araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Otomobil alev alev yandı

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