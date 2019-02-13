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Otomobil alev alev yandı, sürücü canını zor kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2019 22:12 | Son Güncelleme

Denizli’de seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarken, sürücü son anda araçtan inerek canını kurtardı.Edinilen bilgilere göre, Servergazi Mahallesi 401 Sokak üzerinde Uğur Karabuğa idaresindeki 20 DR 986 plakalı otomobilin trafikte seyir halindeyken bir anda ön kaputundan dumanlar çıkmaya başladı.

Otomobil alev alev yandı, sürücü canını zor kurtardı

Denizli’de seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarken, sürücü son anda araçtan inerek canını kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Servergazi Mahallesi 401 Sokak üzerinde Uğur Karabuğa idaresindeki 20 DR 986 plakalı otomobilin trafikte seyir halindeyken bir anda ön kaputundan dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücünün araçtan çıkmasının hemen ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı. Ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın esnasında bir vatandaş ise otomobilin alev alev yanmasını cep telefonu ile kayıt altına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Öte yandan, olay sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobil alev alev yandı, sürücü canını zor kurtardı

Otomobil alev alev yandı, sürücü canını zor kurtardı

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