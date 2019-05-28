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Otomobil alevlere teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 17:01 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı aniden alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre olay, Samsun-Ordu karayolu üzerinde Kozluk Sapağı’nda meydana geldi.

Otomobil alevlere teslim oldu

Samsun’un Terme ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı aniden alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, Samsun-Ordu karayolu üzerinde Kozluk Sapağı’nda meydana geldi. Samsun’dan Ünye’ye gitmekte olan Hüseyin Hamarat idaresindeki 52 DU 575 plakalı otomobilin, seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, yanında bulunan Erşan Hamarat ile durdurduğu araçtan inerek itfaiyeyi aradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Daha sonra olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi Terme İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, araçta çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile kısa süre sonra alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ise otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çıkan yangında yaralanan olmazken, olayın motor kısmında bulunan elektrik bölümünden çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otomobil alevlere teslim oldu

Otomobil alevlere teslim oldu

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