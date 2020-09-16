HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil alevlere teslim oldu

Otomobil alevlere teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 11:44 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir otomobil yanarak hurdaya döndüEdinilen bilgiye göre, A.Z.T.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir otomobil yanarak hurdaya döndü
Edinilen bilgiye göre, A.Z.T. idaresindeki 16 L 8934 plakalı otomobil, İzmir istikametinde seyir halinde iken Bostancı Mahallesi yakınlarında motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü aracı yol kenarına çekti. Sürücünün aracı terk etmesinin ardından araç bir anda alevlere teslim oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiyeler ihbar sonrasında olay yerine gelerek aracı söndürdü. Araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
Çift kuyruklu! O ilimizde görüntülendiÇift kuyruklu! O ilimizde görüntülendi
MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim nasıl olacak?MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim nasıl olacak?
1/
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
16 yaşındaki genç kızdan geriye bu not kaldı! Korkunç olay
16 yaşındaki genç kızdan geriye bu not kaldı! Korkunç olay
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Diğer Haberler
Servis şoföründen kadına sözlü taciz
Beyoğlu'nda iğrenç olay! Yolda yürüyen kadın şoka uğradı
Bakan Selçuk açıkladı! İşte yüz yüze eğitimin ayrıntıları
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapılacak! (Koronavirüs aşısı için nasıl başvurulur?)
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün vurulacak!
Şırnak'ta çift kuyruklu benekli kertenkele görüntülendi
Çift kuyruklu! O ilimizde görüntülendi
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan grip ve zatürre aşısı için kritik açıklama
Zatürre ve grip aşısını kimler yaptırmalı?
'Kurtulmanın tek yolu milli aşı' dedi, gönüllü denek oldu
'Kurtulmanın tek yolu milli aşı' dedi, gönüllü denek oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.