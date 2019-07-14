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Otomobil alt geçide uçtu: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 10:50 | Son Güncelleme

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, alt geçide uçtu.

Otomobil alt geçide uçtu: 3 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, alt geçide uçtu. Kazada 2'si kadın 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Mobilyacılar Alt Geçidi'nde meydana geldi. Yasin Güven yönetimindeki 06 AV 1591 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp,alt geçide uçtuktan sonra yan yattı. Kazada, sürücü Güven ve yanında bulunan 2 kadın yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler kazayı görüp, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Alt geçitten o sırada aracın geçmemesi faciayı engelledi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Otomobil alt geçide uçtu: 3 yaralıOtomobil alt geçide uçtu: 3 yaralıOtomobil alt geçide uçtu: 3 yaralıOtomobil alt geçide uçtu: 3 yaralı

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