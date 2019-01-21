HABER

Otomobil altında kalan kediye esnaf sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 12:16 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde otomobilin ezdiği kediye esnaf sahip çıktı.

Otomobil altında kalan kediye esnaf sahip çıktı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde otomobilin ezdiği kediye esnaf sahip çıktı. Yaralı kedi, ilçedeki veterinerlere ulaşılamaması üzerine Bursa'ya sevk edildi.
Kılıçaslan Caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, yola çıkan kediyi ezerek kaçtı. Yaralı kediye çevredeki esnaf sahip çıktı. Kediyi karton kutuya koyan ilçe esnafı, zatıba ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri, ilçedeki üç veterinerin de işyerlerinin kapalı olması üzerine, durumu ağır olan kediyi Bursa'daki Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Yaralı kedinin tedavisine burada başlandı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil altında kalan kediye esnaf sahip çıktıOtomobil altında kalan kediye esnaf sahip çıktıOtomobil altında kalan kediye esnaf sahip çıktıOtomobil altında kalan kediye esnaf sahip çıktı

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
2019'un havası en temiz şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 yer listede2019'un havası en temiz şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 yer listede
Atın arkasına bağlanan bidonla kayak keyfiAtın arkasına bağlanan bidonla kayak keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KGM'den sürücülere son dakika uyarısı!

KGM'den sürücülere son dakika uyarısı!

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

G.Saray'a müjde! Forvet transferinde mutlu son

G.Saray'a müjde! Forvet transferinde mutlu son

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

CHP ve İYİ Parti, Bodrum'da anlaşamadı

CHP ve İYİ Parti, Bodrum'da anlaşamadı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019'un havası en temiz şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 yer listede

2019'un havası en temiz şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 yer listede

Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Küba'dan Türkiye'ye flaş ilaç teklifi!

Küba'dan Türkiye'ye flaş ilaç teklifi!

CHP'li Özgür Özel: Fazıl Say çizgisini korumaktadır, geri adım atan Erdoğan'dır

Bu sözler olay yaratacak: Fazıl Say değil Erdoğan geri adım attı

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Minik buzağının sırtındaki detay hayrete düşürdü!

Doğduğundan beri sırtında taşıyor! Minik buzağı hayrete düşürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.