HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil apartman bahçesine girdi:  2 yaralı

Otomobil apartman bahçesine girdi:  2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 03:14 | Son Güncelleme

 ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil virajda savrularak bir apartmanın bahçesine girdi.

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil virajda savrularak bir apartmanın bahçesine girdi. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Çankaya Mebusevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Gençlik Caddesi'nden Tandoğan yönünde giden Mehmet Yıldız yönetimindeki 06 PIA 92 plakalı otomobil, virajda savrularak İlter Caddesi'ndeki apartmanın bahçesine girdi. Kazada, sürücü ile ismi öğrenilemeyen 1 kadın yaralandı. Otomobil hurdaya dönerken, apartman bahçesinde ise hasar oluştu. Kaza sesini duyan güvenlik görevlisinin ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Yılmaz ise ayakta tedavi edildi. Alkollü olduğu öne sürülen Mehmet Yıldız'ı polis merkezine götürülerek ifadesi alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

İmamoğlu, İBB'ye dava açtı!

İmamoğlu, İBB'ye dava açtı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler: Belli ki yara büyük tuz basılabilir

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı! Hande Fırat'tan konuklarına sert tepki: Sağlıklı insanı buradan deli çıkarırsınız

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Fahrettin Altun 'Çarpmayan kalp olur mu?' notuyla paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Azize' ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin sembolü olan 'Azize' ile görüştü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden üniversite öğrencisi tuvalette doğum yaptı

Hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu! Kan donduran detaylar

İmamoğlu'nun tatile gittiğini öğrenince... Canlı yayında böyle duyurdu!

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.