HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil apartmana daldı: Mahalleli ’deprem oldu’ sandı

Otomobil apartmana daldı: Mahalleli ’deprem oldu’ sandı

16.03.2021 01:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de 26 yaşındaki genç sürücü, otomobiliyle duvarına çarptığı 3 katlı apartmanın bitişiğindeki kömürlüğü yıktı.

Kırıkkale’de 26 yaşındaki genç sürücü, otomobiliyle duvarına çarptığı 3 katlı apartmanın bitişiğindeki kömürlüğü yıktı. Deprem olduğunu sanan mahalle sakinleri ise gördükleri manzara karşısında şoke oldu.
Olay, gece saatlerinde Kırıkkale’de Fabrikalar Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil T. (26) idaresindeki 26 VF 823 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 katlı apartmanın duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle apartmanın bitişiğindeki kömürlükte yıkıldı. Deprem olduğunu sanan mahalle sakinleri ise dışarı çıktıklarında gördükleri manzara karşısında şoke oldu.
İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 26 yaşındaki sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık görevlilerince de yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Halil T.’nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Otomobil, çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

"Deprem oldu zannettik"
İHA muhabirine konuşan Ramazan Kurtoğlu, "Nasıl olduğunu anlamadık. Deprem oldu zannettik. Birde baktım araba burada. Herhalde karşıdan geldi. Çünkü arabanın izleri var. Komple girseydi adam ölürdü. Buna şükür yatıyordum ben. Emekli adam ne yapsın" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı
İşte İstanbul'un koronavirüs risk haritasındaki yeri İşte İstanbul'un koronavirüs risk haritasındaki yeri
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
1/

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Komşuda Türkiye korkusu büyüyor

Komşuda Türkiye korkusu büyüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Günün bomba iddiası!

Günün bomba iddiası!

Son Dakika: 15 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 15 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Sosyal medya canlı yayınında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Mahalleli deprem oldu sandı! Otomobil apartmana daldı

Mahalleli deprem oldu sandı! Otomobil apartmana daldı

Haftalık koronavirüs haritası yayınlandı | Bakan Koca il il artış oranlarını paylaştı

6-12 Mart Koronavirüs risk haritası

Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

İstanbul kırmızıya mı dönecek? İşte İstanbul'un koronavirüs risk haritasındaki yeri

İşte İstanbul'un koronavirüs risk haritasındaki yeri

İzmir korona risk haritasındaki rengi | İzmir riskli iller arasında mı?

İzmir'in korona risk haritasındaki rengi | İzmir riskli iller arasında mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.