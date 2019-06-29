Otomobil apatman bahçesine uçtu, sıkışan 2 kişi güçlükle kurtarıldı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- BURSA’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, apartman bahçesine düştü. Ters dönen aracın altında kalan 2 kişi, ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Volkan Ünsal'ın kullandığı 16 BGR 84 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak savruldu. Yolun alt bölümünde kalan apartmanın bahçe duvarına çarpan araç, taklalar atarak bahçeye düştü. Otomobilde bulunan 2 kişi araçta sıkışırken, sürücü Volkan Ünsal kendi imkanlarıyla çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta bulunan İlhan Özargın ve Celal Acar’ı 30 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştıkları yerden kurtardı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Bursa ve Çekirge devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

