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Otomobil arıza yapınca polislerden kaçamadılar

23.05.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yaptığı uygulamadan kaçmak isteyen şahıslar, araçları arıza yapınca yakalandı.

Otomobil arıza yapınca polislerden kaçamadılar

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağı yakınlarında ilerleyen K.E., isimli genç, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla uygulama yapan polis ekiplerini görünce panikleyerek uygulama yakınında bulunan bir ara sokaktan kaçmak istedi.

ARAÇ ARIZALANINCA KAÇMAK İSTEDİ

K.E’nin kullandığı otomobilin arka dingilinin kırılmasıyla araç olduğu yerde durdu. Otomobilde bulunan kişiler ile otomobil sürücüsü K.E., aracı bırakarak kaçmak istedi. Polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan K.E., Y.Ö., Y.P., ve Ş.P., ekip aracına alındı. Arıza yapan otomobilde ise yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri, uygulamadan kaçan şahıslar hakkında idari para cezası uygularken tabancaya ise el koydu. Arıza yapan araç ise yapılan incelemelerin ardından çekiciyle otoparka çekildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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sokağa çıkma yasağı Adıyaman
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