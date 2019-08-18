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Otomobil arızalanan kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 13:16 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar-Konya karayolunda arızalanan kamyona otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 6’ncı kilometresinde meydana geldi.

Otomobil arızalanan kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar-Konya karayolunda arızalanan kamyona otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 6’ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kargo şirketine ait kamyonun sürücüsü arızalanan aracı güvenlik şeridine çekti. Bu sırada Diyarbakır’dan Aydın’a giden bir otomobili, yol kenarındaki kamyonu fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Sıkıştıkları araçtan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince çıkartılan yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar ve Akşehir Devlet Hastanelerine sevk edildi. Otomobilin çarpması sonucunda kamyonun arka lastik aksamının yerinden çıkması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kaza sonrası karayolunda trafik akışı tek yönlü verilirken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Otomobil arızalanan kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil arızalanan kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

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