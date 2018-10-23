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Otomobil ata çarptı: Sürücü yaralandı, at telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 14:08 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de çevre yolunda ata çarpan otomobilin sürücü Serkan Kazıklı (31) yaralandı, at ise telef oldu.  Kaza, önceki gün sabah saatlerinde, çevreyolunun otogar yakınlarında meydana geldi.

Otomobil ata çarptı: Sürücü yaralandı, at telef oldu

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de çevre yolunda ata çarpan otomobilin sürücü Serkan Kazıklı (31) yaralandı, at ise telef oldu.
Kaza, önceki gün sabah saatlerinde, çevreyolunun otogar yakınlarında meydana geldi. Serkan Kazıklı yönetimindeki 26 PZ 583 plakalı otomobil, iddiaya göre aniden önüne çıkan ata çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Serkan Kazıklı yaralandı, at ise telef oldu. Ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kazıklı, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kazıklı, aniden önüne çıkan ata çarptığını, atın sahibi ile belediye yetkililerinden şikayetçi olduğunu söyledi.
Bu arada aynı gün bu kazadan yarım saat sonra minibüsün de başka bir ata çarptığı belirtildi. Bu kazada da at telef olurken, minibüs sürücüsü yaralanmadı.
Vatandaşlar, Fevzi Çakmak ve Şarhöyük mahallelerinde başıboş atların çevre yolu kenarında dolaştığını, bunların araç sürücüleri için tehlike oluşturduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.

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Otomobil ata çarptı: Sürücü yaralandı, at telef olduOtomobil ata çarptı: Sürücü yaralandı, at telef olduOtomobil ata çarptı: Sürücü yaralandı, at telef olduOtomobil ata çarptı: Sürücü yaralandı, at telef oldu

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