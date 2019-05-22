HABER

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 00:25 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması soncunda meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybederken, sürücünün eşi ve 2 çocuğu yaralandı.Kaza, Kandıra ilçesi Kandıra-İzmit Yolu Sucuali Sapağı mevkiinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması soncunda meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybederken, sürücünün eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, Kandıra ilçesi Kandıra-İzmit Yolu Sucuali Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür Kanal idaresindeki 22 RT 599 plakalı otomobil, İzmit istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Özgür Kanal hayatını kaybederken, eşi Ayşegül Kanal ile oğulları Baran ve Hasan yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kanal’ın cenazesi, otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Güldür Güldür oyuncusu Polisleri darp etmişti! İstenilen ceza belli oldu

Güldür Güldür oyuncusu Polisleri darp etmişti! İstenilen ceza belli oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.