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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 19:51 | Son Güncelleme

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İsmail Yavuz (25) idaresindeki 55 HR 410 plakalı otomobil, Ayancık kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Oktay Özaltun, Hakan Özaltun ve Ramazan Yavuz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Oktay Özaltun (21) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Ayancık Erfelek sinop trafik kazası

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