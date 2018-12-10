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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 15:06 | Son Güncelleme

BARTIN'da, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü O.C. (18) yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Çatmaca mevkisinde meydana geldi. O.C. yönetimindeki 74 AAD 737 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü araçtan çıkarıldı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.C. tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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