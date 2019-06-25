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Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 2'si çocuk 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 13:07 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 2'si çocuk 5 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile eşi, gelini ve 2 küçük torunu yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişinde meydana geldi. Nezihi Aytekin (56) yönetimindeki 06 FK 8001 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Nezihi Aytekin ile araçtaki eşi Memnune (54), gelini Fatma (30), torunları Nisa (3) ve Berra Sıla Aytekin (8) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Memnune Aytekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 2'si çocuk 5 yaralıOtomobil, aydınlatma direğine çarptı: 2'si çocuk 5 yaralıOtomobil, aydınlatma direğine çarptı: 2'si çocuk 5 yaralıOtomobil, aydınlatma direğine çarptı: 2'si çocuk 5 yaralı

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