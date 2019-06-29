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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2'si çocuk 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 16:37 | Son Güncelleme

YOZGAT'ta, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, aydınlatma direğinde çarptı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2'si çocuk 7 yaralı

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, aydınlatma direğinde çarptı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde E-88 karayolu Sarıhacılı mevkiinde meydana geldi. Durbaba Çevik (59) yönetimindeki 34 UR 3288 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Adem Çevik (4), Ezgi Su Çevik (9), Ebru Çevik (18), Özlem Ay (20), Seher Duman (61), Asiye Duman (61) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2'si çocuk 7 yaralıOtomobil aydınlatma direğine çarptı: 2'si çocuk 7 yaralı

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