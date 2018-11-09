Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kemalpaşa'dan Bornova yönüne giden Abdullah Bilmez yönetimindeki 06 EB 3599 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Abdullah Bilmez ile otomobilde bulunan Hakan İşler ve Tahsin Varlar yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Devrilen aydınlatma direği ise vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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