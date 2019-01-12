Otomobil aydınlatma direğine çarptı, 4 kişi yaralandı

ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, bir otomobilin, İsviçre Büyükelçiliği önündeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Aracın arka koltuğunda sıkışan bir yolcu, uzun uğraşlar sonucu çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece yarısı Çankaya ilçesinde meydana geldi. Mehmet Avcı idaresindeki 10 BM 589 plakalı otomobil, Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki İsviçre Büyükelçiliği önünde kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç, yolun ortasına savruldu. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine; sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilin arka koltuğunda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi sıkıştı. Araç içinde sıkışan kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan sürücü ile kimlikleri öğrenilemeyen diğer 2 kişi de olay yerindeki ambulanslarda tedavi edildi.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda trafik akışı yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlanırken, hasar gören araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Devrilen aydınlatma direğini kaza yerinden kaldıran ekipler, direğe bağlı elektriği de kesti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

- Araçta sıkışan yolcuyu kurtarma çalışmaları

- Sağlık ve diğer ekiplerden görüntü

- Olay yerinden görüntü

- Devrilen aydınlatma direğinden görüntü

- Araçtan görüntü

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

