HABER

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Anne öldü, oğlu kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 15:32 | Son Güncelleme

HATAY’ın İskenderun ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü çevre mühendisi Tülin Salman (30) öldü.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY’ın İskenderun ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü çevre mühendisi Tülin Salman (30) öldü. Salman'ın yanında bulunan 4 yaşındaki oğlu Fırat ise kazadan yara almadan kurtuldu. ​Kaza, saat 12.00 sıralarında İskenderun-Arsuz otoban bağlantı yolunda meydana geldi. Payas Belediyesi'nde çevre mühendisi olarak görev yapan Tülin Salman yönetimindeki 31 P 0789 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği Salman'nın otomobilinin üzerine devrildi. Araçta sıkışan Tülin Salman ağır yaralanırken, yanındaki oğlu Fırat ise şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. ​İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Tülin Salman, hastaneye kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ünlü şarkıcılar fuhuş ve uyuşturucu skandalına karıştıÜnlü şarkıcılar fuhuş ve uyuşturucu skandalına karıştı
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi, 2 asker şehit (2)Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi, 2 asker şehit (2)
Kuzey Irak’ta çatışmada teröristlerin üzerinden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiKuzey Irak’ta çatışmada teröristlerin üzerinden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda

Adeta zamanla yarışıyorlar! Hayatı boyunca böyle yaşamak zorunda

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Parkta dövüp dereye attılar

Parkta dövüp dereye attılar

Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Yüksekova'da yılan zehri ele geçirildi

Yüksekova'da ele geçirildi! Öldürücü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.