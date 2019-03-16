Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Anne öldü, oğlu kurtuldu

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY’ın İskenderun ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü çevre mühendisi Tülin Salman (30) öldü. Salman'ın yanında bulunan 4 yaşındaki oğlu Fırat ise kazadan yara almadan kurtuldu. ​Kaza, saat 12.00 sıralarında İskenderun-Arsuz otoban bağlantı yolunda meydana geldi. Payas Belediyesi'nde çevre mühendisi olarak görev yapan Tülin Salman yönetimindeki 31 P 0789 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği Salman'nın otomobilinin üzerine devrildi. Araçta sıkışan Tülin Salman ağır yaralanırken, yanındaki oğlu Fırat ise şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. ​İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Tülin Salman, hastaneye kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

