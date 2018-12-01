HABER

Otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 14:11 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Menderes Tekin (52), yaşamını yitirdi.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü öldü

Vehbi SARIHAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Menderes Tekin (52), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sarıgöl'ün Bağlıca Mahallesi'nden Alaşehir ilçe merkezine giden evli ve 2 çocuk babası Menderes Tekin yönetimindeki 06 MMZ 66 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Tekin, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Menderes Tekin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü oyuncu paylaştı! 'Beni bitirecek fotoğraflar'Ünlü oyuncu paylaştı! 'Beni bitirecek fotoğraflar'
Orman işletme şefi ve muhafaza memuruna 'kaçak kesim' tutuklamasıOrman işletme şefi ve muhafaza memuruna 'kaçak kesim' tutuklaması
Soyduğu iş yerine not bıraktı: Hepinizi seviyorumSoyduğu iş yerine not bıraktı: Hepinizi seviyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

6 erkek, 2 kadın! Fuhuş yaparken basıldılar

6 erkek, 2 kadın! Fuhuş yaparken basıldılar

Hatice’den İrem Derici’ye olay cevap!

Hatice’den İrem Derici’ye olay cevap!

'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı! Son gün ne zaman?

'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı! Son gün ne zaman?

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elektrik tesisatı için gittiği evde yaptığı şey kan dondurdu

Elektrik tesisatı için gittiği evde yaptığı şey kan dondurdu

Dubai emiri 24 ayar altından ev yaptırdı! Hem de Türkiye'de

Herkesten gizli yaptırdı! 24 ayar altından ev

Kars'ta ortaya çıktı! Vatandaş şaşkın! 'İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık!

Kars'ta ortaya çıktı! Vatandaş şaşkın

Uzmanlar uyarıyor! İnternetteki ‘soyunan kadınlara’ dikkat

Uzmanlar uyarıyor! İnternetteki ‘soyunan kadınlara’ dikkat

Sosyal medyadan valiye seslendi! 'Beni namaza götür'

Sosyal medyadan valiye seslendi! 'Beni namaza götür'

6 erkek, 2 kadın! Fuhuş yaparken basıldılar

6 erkek, 2 kadın! Fuhuş yaparken basıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.