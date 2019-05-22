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Otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü öldü, eşi ve 2 çocu yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 00:52 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu Özgür Kanal hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü öldü, eşi ve 2 çocu yaralandı

Alişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu Özgür Kanal hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, Kandıra Sucuali Sapağı Hatipler Köyü yol ayrımında meydana geldi. Özgür Kanal idaresindeki 22 RT 599 plakalı otomobil yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özgür Kanal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan, Aygül ile çocukları Baran ve Hasan Kanal kaldırıldıkları Kandıra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü öldü, eşi ve 2 çocu yaralandıOtomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü öldü, eşi ve 2 çocu yaralandı

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