Otomobil ayıya çarptı: 3 çocuk yaralı

Bayburt'ta, otomobilin aniden yola çıkan ayıya çarpması sonucu, araçta bulunan 3 çocuk yaralandı.
Bayburt-Erzurum karayolu Gez köyü mevkisinde, Murat Karakelle'nin kullandığı 29 AE 094 plakalı otomobil, aniden yola çıkan boz ayıya çarptı.
Otomobilde bulunan 3 çocuğun çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralandığı kazada, araçta maddi hasar oluşurken ayı ise telef oldu.
Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı 3 çocuğu Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kısa süre trafiğe kapatılan Bayburt-Erzurum karayolunun Erzurum istikameti, telef olan ayının ekiplerce yol kenarına alınmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
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