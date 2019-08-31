Otomobil bagajında ağır yaralı bulundu, hastanede öldü

Gürhan ADANA/ YENİŞEHİR, (Bursa),(DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, kaza yaptıktan sonra içindeki 2 kişinin kaçtığı otomobilin bagajında darbedilerek ağır yaralanan Yalçın Dündar (41), bulundu. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Dündar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Yolören Kavşağı'nda meydana geldi. Seyir halindeki 16 UB 358 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazanın ardından otomobildeki 2 kişi, araçtan inip, kaçmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar da jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, incelemeye aldıkları otomobilin bagajını açtıklarında kanlar içerisinde hareketsiz yatan, yarı çıplak haldeki Yalçın Dündar'ı (41) buldu. Darbedildiği anlaşılan Yalçın Dündar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında Dündar'dan 24 saattir haber alamayan ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıkarken, kaçan 2 şüpheli jandarma ve polisin ortak operasyonuyla ilçe merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı. Ö.K. ve H.A. olduğu belirlenen şüpheliler, jandarma karakolunda sorguya alındı.

