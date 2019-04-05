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Otomobil bagajında Roma dönemine ait heykel bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 14:11 | Son Güncelleme

Otomobil bagajında Roma dönemine ait heykel bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, bir otomobilde Roma dönemine ait, gladyatör figürlü at arabası heykeli ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kenan M'nin elinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliye ait otomobili takibe alan jandarma ekipleri, Beylerbeyi Mahallesi'nde durdurdukları aracın sürücüsü Kenan M'yi gözaltına aldı.

Otomobildeki aramada, bagaja gizlenen, 15x10 santimetre ebatında, tunçtan yapılmış, Roma dönemine ait gladyatör figürlü at arabası heykeli ele geçirildi.

Heykel, Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlı Kenan M, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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