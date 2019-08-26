HABER

Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 10:17 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobilin bagajında oturarak yolculuk yapan 3 kişi canını tehlikeye attı.Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobilin bagajında oturarak yolculuk yapan 3 kişi, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk

Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobilin bagajında oturarak yolculuk yapan 3 kişi canını tehlikeye attı.
Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobilin bagajında oturarak yolculuk yapan 3 kişi, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Yaklaşık 50 kilometre hızla ilerleyen otomobilin bagajında rahat tavırlarla yolculuk yapan 3 genç, hem kendilerinin hem de diğer yolcuların canını tehlikeye attı. Merkez Haliliye ilçesi İpekyolu’nda gece saatlerinde yaşanan tehlikeli yolculuk, diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Vatandaşlar ve diğer sürücüler duruma tepki gösterdi.

Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk

Balkonda oturan kadını başından vurdular! Balkonda oturan kadını başından vurdular!
Akraba ziyareti dönüşü kaza : 1 ölü, 3 yaralıAkraba ziyareti dönüşü kaza : 1 ölü, 3 yaralı
Şarampolde can pazarıŞarampolde can pazarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

G.Saray'a son dakika şoku

G.Saray'a son dakika şoku

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.