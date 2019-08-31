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Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 18:38 | Son Güncelleme

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, dünden bu yana haber alınamayan kişi, oğluna ait aracın bagajında darp edilmiş olarak bulunduktan sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki şüpheli yakalandı.

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Yenişehir-Bursa kara yolunun Yolören Mahallesi Kavşağı'nda ön lastikleri patlamış ve terk edilmiş 16 UB 358 plakalı otomobili görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, aracın bagajını açtıklarında yaralı birinin olduğunu fark etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

24 saattir kendisinden haber alınamayan Yalçın Dündar (41) olduğu ve darp edildiği anlaşılan bu kişi, sağlık ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Dündar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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YAKALANDILAR

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma, iki şüphelinin bu araçla bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptığını belirledi.

Zanlıların yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında, ilçe merkezinde Hakan A. (34) ve Özgür K. (22) gözaltına alındı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Yenice cinayet

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