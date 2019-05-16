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Otomobil bagajında yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 13:33 | Son Güncelleme

Antalya’da bir otomobilin bagajında yolculuk yapan iki kişi, görenleri hayrete düşürdü.Serik ilçesinde 07 L 5918 plakalı otomobilin bagajında yolculuk yapan iki kişiyi görenler hemen cep telefonuyla kayda girdi.

Otomobil bagajında yolculuk

Antalya’da bir otomobilin bagajında yolculuk yapan iki kişi, görenleri hayrete düşürdü.
Serik ilçesinde 07 L 5918 plakalı otomobilin bagajında yolculuk yapan iki kişiyi görenler hemen cep telefonuyla kayda girdi. Seyir halindeki otomobilin içerisinde kaç kişi olduğu bilinmezken, bagajda yolculuk yapan bir kişinin bagaj kapağını tuttuğu, diğerinin de fotoğrafı çeken sürücüye gülümsediği gözlendi. İlçenin işlek caddesinde görülen bu manzara, diğer sürücüleri de şaşırttı.
Şahısların arabada yer olmadığından mı, yoksa sıcak havadan dolayı mı böyle bir yolculuk yöntemi seçtikleri merak konusu oldu.

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