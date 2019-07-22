Otomobil bagajındaki 3 ruhsatsız tabancaya 2 tutuklama

Mustafa UFAK / HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, jandarma tarafından yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobildeki 2 kişi, tutuklandı.

Hilvan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde oluşturdukları uygulama noktasında sürücüsünün hareketlerinden şüphelendiği 06 BV 2338 plakalı otomobili durdurdu.

Jandarma ekipleri, otomobilin bagajında oluşturulan gizli bölmelerde, çeşitli çap ve markalara ait 3 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ele geçirdi.

Tabancalara el koyan jandarma, otomobilde bulunan Mehdi Y. ve Baki Y.'i gözaltına aldı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ikili, mahkemece tutuklandı.

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