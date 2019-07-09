Otomobil bagajındaki bavuldan 5 bin 190 ekstasy hap çıktı

İstanbul’dan Denizli’ye uyuşturucu madde getirmek isteyen zehir tacirine polis ekipleri geçit vermedi. Kontrol amaçlı durdurulan bir otomobilin bagajındaki bavuldan 5 bin 190 ekstasy hap çıktı. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Denizli’de polis ekipleri, İstanbul’dan kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Kente gelen yol güzergahlarında sıkı güvenlik önlemi alan polis ekipleri, geçtiğimiz gün Buldan ilçesindeki Denizli kent merkezine seyir halinde olan şüpheli bir otomobili kontrol amaçlı durdurdu. Kontrol sırasında narkotik madde arama köpeği ’Çako’nun otomobilin bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan aramada bagaj bölmesinden çıkarılan bavulun içerisine zulalanmış halde 5 bin 190 adet ekstasy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili A.E. ve M.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. serbest bırakılırken M.T. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

