HABER

Otomobil bagajındaki hoparlörden 8 bin uyuşturucu hap çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 10:48 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajındaki hoparlör içinde 8 bin uyuşturucu hap buldu.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajındaki hoparlör içinde 8 bin uyuşturucu hap buldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri D-400 Karayolu üzerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada aracın bagajında bulunan hoparlör içinde 8 bin uyuşturucu hap çıktı. Polis araç içinde bulunan E.D.(33), M.A.D.(29) ve G.U.'yi (31) gözaltına aldı. Emniyete götürelen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

PARTNERKadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?Kadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?
TOKİ tarafından inşa edilen Suriye sınır duvarının yüzde 93'ü bitti İran'ın ise yüzde 55'i bittiTOKİ tarafından inşa edilen Suriye sınır duvarının yüzde 93'ü bitti İran'ın ise yüzde 55'i bitti
Şişli'de market soygunu kameradaŞişli'de market soygunu kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Andımız yeniden mi geliyor? Milli Eğitim Bakanı'na çağrı

Andımız yeniden mi geliyor? Milli Eğitim Bakanı'na çağrı

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.