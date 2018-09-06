Otomobil bagajındaki hoparlörden 8 bin uyuşturucu hap çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajındaki hoparlör içinde 8 bin uyuşturucu hap buldu.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri D-400 Karayolu üzerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada aracın bagajında bulunan hoparlör içinde 8 bin uyuşturucu hap çıktı. Polis araç içinde bulunan E.D.(33), M.A.D.(29) ve G.U.'yi (31) gözaltına aldı. Emniyete götürelen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Türkiye seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu’nu konuşuyor! 8 cinayet
Akıl alır gibi değil! Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç
Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!
Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...
CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım
Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi
Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda kayıp ve yaralı var
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Ünlü pornocu bir gün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Okuyucu Yorumları 0 yorum