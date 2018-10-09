Otomobil bagajından 155 bin uyuşturucu hap çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da polis, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada bagajdaki gizli bölmelere yerleştirilen 155 bin uyuşturucu hap ele geçirdi, 2 Suriyeliyi gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptıkları uygulamada bir otomobilden şüphelendi. Aracı durduran ekipler, narkotik köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin otomobilin bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine polis detaylı aramaya geldi. Yapılan kontrollerde, bagajın iç taraflarına gizlenmiş 163 paket içinde 155 bin uyuşturucu hap bulundu. Otomobildeki Suriyeli M.A.K. (37) ve K.A.H .(26) gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

